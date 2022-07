Nordex (WKN: A0D655)-Aktien sind in den letzten Monaten gefallen. Vom Hoch im vergangenen Jahr (2021) sind es schon mehr als 66 % (15.07.2022). Dem Unternehmen setzten gleich mehrere Faktoren zu. So sind infolge der coronabedingten Wirtschaftsschließungsmaßnahmen die Rohstoff- und Logistikkosten gestiegen. Selbst stark zulegende Aufträge und Umsatzzahlen können sie nicht ausgleichen. Infolge des Ukrainekrieges kletterten die Kosten noch weiter in die Höhe, was Nordex in die roten Zahlen drückt. ...

