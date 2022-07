Für DAX, Dow Jones und Co war es wieder ein äußerst durchwachsene Woche. Die hohe Inflation sowie die Sorge für eine Rezession sind weiterhin die bestimmenden Themen an den Märkten. Ein US-Wert hat in den stürmischen Zeiten dennoch den Sprung über einen massiven Widerstand geschafft, womit er sich als Chart der Woche qualifiziert hat.

