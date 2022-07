Die Aktie des US-amerikanischen Gesundheitsdienstleisters McKesson zeigt in der laufenden Korrekturphase am US-Aktienmarkt hohe relative Stärke. Dies macht den Titel insbesondere für jene Investoren interessant, die Index-Risiken in ihren Anlagen verringern wollen. Die Aktie hat zuletzt mustergültig konsolidiert und bietet weiter Chancen.Die Suche nach relativer Stärke einer Aktie gegenüber seinem Index oder einer relevanten Benchmark ist kein Selbstzweck. Eine erhoffte relative Stärke spart in einem vergleichbaren Zeitraum Absicherungskosten.Wirft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...