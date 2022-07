SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD, der von Warren Buffett seit 2008 unterstützet wird, investiert mehr in den Bereich intelligentes Fahren und will nun einen speziellen Chip entwickeln. Lokale Medien in China berichten, dass BYD (ISIN: CNE100000296) die Entwicklung eines Chips...

Den vollständigen Artikel lesen ...