Der Euro wird schwächer und schwächer. Heute (13.07.2022) erreichte er seit etwa 20 Jahren wieder die Parität zum US-Dollar. Langfristig hat sich im Wechselkursverhältnis wenig getan. Während der Euro vom Jahr 2000 bis 2008 gegenüber dem US-Dollar an Stärke gewann, baute er seit der Finanzkrise immer weiter ab. Ursachen der Euro-Talfahrt Hauptgrund waren und sind die sehr niedrigen Leitzinsen, während sie in den USA in Summe seit 2008 höher lagen. Zudem heben die USA derzeit bereits die Zinsen an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...