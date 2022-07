Baierbrunn (ots) -Heidi Mahler ist 78 Jahre alt - und geht mit dem Stück "Tratsch im Treppenhaus" bald auf Theatertournee. 80 findet sie "immens alt", sagt die Volks-Schauspielerin im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Aber ich beziehe das irgendwie gar nicht auf mich."Das Theater hält sie jung, denn Heidi Mahler findet: Es wird nie zur Routine. "Auch weil das Publikum immer anders ist. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne komme und das Publikum spüre, ist es ganz frisch." In ihrer Freizeit sitzt sie noch regelmäßig auf dem Rücken eines ihrer Pferde: "Solange Königin Elisabeth II. das mit ihren 96 Jahren noch macht, kann ich das auch. Wenn man sich gut fühlt und sportlich ist, dann geht Reiten wunderbar." Fit hält sie sich auch mit Gartenarbeit.Trotzdem stellt die Schauspielerin fest: "Alte Frauen sieht man nicht mehr, an ihnen geht der Blick vorbei. Das merke ich auch, das ist ganz eigenartig." Und was, glaubt Heidi Mahler, kommt nach dem Tod? "Ich denke, wenn Schluss ist, ist Schluss."Das komplette Interview mit Heidi Mahler lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgebers". Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 07/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5274710