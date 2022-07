Am vergangenen Freitag hat sich der DAX mit einem kräftigen Plus ins Wochenende verabschiedet. Die kräftige Erholung sollten Anleger allerdings nicht nicht überbewerten. Auch in der neuen Woche könnte die schon seit einiger Zeit an den Märkten bestehenden Konjunktur- und Zinsangst die Kurse von Aktien weiter belasten. Im Fokus steht dabei der EZB-Zinsentscheid am kommenden Donnerstag. Nach einem katastrophalen ersten Halbjahr hat der Börsenmonat Juli in Summe bisher dem deutschen Leitindex nur weitere, ...

