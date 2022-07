News von Trading-Treff.de Der Sägezahnmarkt geht weiter. Die KW28 schliesst mit einem kleinen Minus in den grossen Indizes. So verliert der S&P500 -0.93%. Meine Depots verlieren zwar auch leicht, aber halten sich vergleichsweise gut. Einen Verlust von insgesamt -2.837,49 EUR muss ich dennoch hinnehmen. Verlust von -2.837,49 EUR im Depot Die Marktampel verliert in einigen Kriterien und wechselt erneut auf rot, wenn auch nur knapp. Alle Details wie ...

