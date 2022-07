Seit einigen Wochen ziehen die Kurse chinesischer Aktien stetig an. Von Julia Gross, Euro am Sonntag. In Euro hat der UBS China Opportunities seine Verluste seit Anfang des Jahres schon fast wieder aufgeholt. Die Lockerung der Corona-Beschränkungen vor allem in der Millionenmetropole Shanghai haben zu einem kräftigen Aufschwung im Dienstleistungssektor geführt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex ist von 41 Zählern im Mai auf 54,5 im Juli gesprungen.

