Drohende Versorgungsengpässe beim Gas könnten ein Comeback der Homeoffice-Pflicht bringen. Um Bürogebäude weniger heizen zu müssen, könnten Unternehmen Angestellte heim schicken wollen. Die FDP will entsprechende Regeln unterstützen. Bis Ende März 2022 bestand in Deutschland eine sogenannte Homeoffice-Pflicht - um in der Corona-Pandemie das Risiko einer Ansteckung am Arbeitsplatz zu minimieren. Unternehmen waren verpflichtet, ihren Mitarbeiter:innen das Arbeiten von zu Hause aus - wenn möglich - zu ermöglichen. Mitarbeiter:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...