Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. Am Freitag legte er zwar fast 2,8 Prozent zu. Zuvor war er allerdings deutlich abgerutscht. Unter dem Strich gab der DAX in der vergangenen Woche etwas mehr als ein Prozent ab. Marktidee: Bayer Die Aktie von Bayer hatte im April ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht. Seitdem durchläuft das Papier eine Korrekturphase. Aus technischer Sicht könnte es jetzt allerdings zu einer Erholung kommen. Wichtig ist, dass der Kurs nicht unter eine bestimmte Marke fällt. Auf der Oberseite stehen drei mögliche Zielzonen im Fokus.