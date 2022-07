The following instruments on XETRA do have their first trading 18.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.07.2022Aktien1 CA1364271017 Canadian North Resources Inc.2 CNE100005F09 Tianqi Lithium Corp.3 US29405E2081 Enveric Biosciences Inc.4 CA29643L1058 ESGold Corp.5 CA37960T1066 Global Compliance Applications Corp.6 CA88605F1009 Thunder Gold Corp.Anleihen1 DE000DD5A0W1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank2 DE000LB2BTV3 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000LB2BTW1 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB2BTX9 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BTY7 Landesbank Baden-Württemberg6 CH0581947790 Athene Global Funding7 CH1179184390 BKW AG8 CH0579132918 Lugano, Stadt9 CH0433761308 Roche Kapitalmarkt AG10 DE000HLB42H2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB42G4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale