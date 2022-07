WEISSACH / ROTTACH-EGERN (ots) -Hotel-Inhaber Korbinian Kohler stellt seine neuesten Highlights rund um den Tegernsee vor! Eine neue multimediale Erlebniswelt, ein neuer cooler Roof Top Pool und luxuriöse See-Apartments.Der Hotelier und Inhaber des "Spa & Resort Bachmair Weissach" Korbinian Kohler wartet in diesem Sommer mit zahlreichen Neuerungen auf. Und das gleich in mehreren Häusern seiner Hotel- & Restaurantgruppe, zu der neben dem 5-Sterne-Haus "Spa & Resort Bachmair Weissach" auch das "Berghotel Altes Wallberghaus", das Hotel "Bussi Baby", "Wildbad Kreuth", das "Clubhaus Bachmair Weissach" in Tegernsee und die neuen "Bachmair Weissach See-Apartments" in Rottach-Egern zählen.Was ist alles neu? Mitte August eröffnet direkt neben dem "Spa & Resort Bachmair Weissach" eine völlig neuartige, multimediale und technologiebasierte Unterhaltungs-Attraktion: "Tegernsee Phantastisch" - ein Groß- und gleichzeitig Herzensprojekt von Korbinian Kohler. Die zweite große Neuerung: Das Hotel "Bussi Baby" in Bad Wiessee präsentiert sich ab Mitte August in einem neuen Look - als supercooles Lifestyle-Hotel mit Infinity Pool und Roof Top Spa, einem südost-asiatischen Restaurant und hipper Bar mit "Modern Asian Style Drinks". Und, als weiteren neuen Zuwachs, gibt es seit Juli die eleganten "See-Apartments" in Rottach-Egern - direkt am See gelegen in erster Lage in der Seestraße 8."Wir sind nicht nur ein Resort, wir sind auch die Destination Tegernsee - die Gäste können durch unsere Hotels, Apartments und Restaurants den kompletten Tegernsee erleben und ein Teil von unserer Tegernseer Welt werden", so Korbinian Kohler über die Erweiterung seiner Betriebe.Presse-Bilder befinden sich hier im Link:Baustelle "Tegernsee Phantastisch" und Hotel Bussi Baby "Roof Top"Dropboxlink:https://ots.de/eGuVlPCredit Fotos: "Bachmair Weissach"Bachmair Weissach See-Apartmentshttps://ots.de/aE1UwxCredit Fotos: "Bachmair Weissach"Save the date für weitere aktuelle Informationen:Digitale Pressekonferenz am Dienstag, 19. Juli 2022, 9.00 Uhrhttps://ots.de/KIUj9vMeeting-ID: 853 0111 0346Kenncode: 939737Für ein Telefon- oder Vorort-Interview steht Ihnen Inhaber Korbinian Kohler gerne zur Verfügung und weitere Details finden Sie hier:"Tegernsee Phantastisch": Eine neue gigantische und multimediale Erlebniswelt am TegernseeWas ist "Tegernsee Phantastisch"? Auch wenn auf der Baustelle dort noch fleißig gehämmert wird, bekommen die neugierigen Gäste schon einen wunderbaren Einblick, was die Besucher dort bald erwartet: "Es ist KEIN Kinderparadies, wie viele fälschlicherweise meinen, wenn ich ihnen erstmals davon erzähle", betonte Kohler. "Tegernsee Phantastisch" ist für alle Altersgruppen geeignet und etwas, das die ganze Familie toll finden wird. Es handelt sich um eine 2.700 Quadratmeter große Indoor-Attraktion, das zwei kontrastreiche Spiel- und Unterhaltungswelten beherbergt: "Tegernsee World" und "Tegernsee Magic". Beide Bereiche vereinen Wissensvermittlung mit Spiel und Sport auf kreative Weise", erklärt Kohler. Der Name "Tegernsee Phantastisch"ist dabei Programm: "Hier dreht sich alles um den Tegernsee, die Umwelt, das Tal und dessen Traditionen. Jede Experience ist speziell auf unsere Heimat zugeschnitten. Das neue Edutainment-Angebot verspricht ein so geistreiches wie verspieltes Potpourri von Aktivitäten, bei denen Kinder wie Erwachsene endlich wieder gegeneinander Wettkämpfe ausfechten und gemeinsam sportlich wie spielerisch aktiv sein können. Zielgruppe sind Kinder gleichermaßen wie Erwachsene, Hotelgäste, Tagestouristen - nach Verfügbarkeit - und vor allem auch Einheimische. Jeder soll hier mit roten Backen herausgehen."Was macht "Tegernsee Phantastisch" so besonders? Korbinian Kohler: "Ja, es gibt bereits Spiel- und Spaß-Arenen, zum Beispiel mit Bouldern und Trampolinspringen. Und es gibt bereits Hochseilkletterparks und Virtual Reality Areas. Aber es gibt das Ganze noch nicht kombiniert. Ich bin bekennender Lokal-Patriot. Ich bin Tegernseer durch und durch und wollte etwas machen, was natürlich uns als Hotelgruppe Bachmair Weissach hilft, aber gleichzeitig auch dem gesamten Tegernsee. So ist die Idee zu "Tegernsee Phantastisch" entstanden. Es ist eine Indoor-Entertainment Attraktion. Oder: Uniquely designed Entertainment. Uniquely, weil es so etwas in dieser Form bisher weltweit noch nicht gibt, designed, da es eben keinen schlechten Kaffee gibt und es nicht nach Schweißfuß riecht. Wir legen Wert auf eine gewisse Ästhetik."Im ersten Bereich können die Gäste vor allem die Natur erleben: "Tegernsee World" verfügt neben zwei Karussells, dem "Überflieger" und dem "Kreuther Karussell" auch über die größte Glas-Boulderwand der Welt sowie die Pizzeria "Gardone". Der zweite Bereich, "Tegernsee Magic" präsentiert sich komplett verdunkelt. Korbinian Kohler: "Eingetaucht in eine atmosphärische Lichtinstallation gibt es im Halbdunkel dieser mystischen Phantasielandschaft einen Hochseil-Klettergarten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, den "Höhenweg". Außerdem einen eigenen Ninja-Warrior-Parcours, der "Weissach Warrior", eine interaktive Trampolinanlage mit akustischen und optischen Effekten für jede Menge Adrenalin. Ein weiteres Highlight in diesem Bereich ist "High Teg", ebenfalls eine Anlehnung an den Tegernsee: Mit einer Virtual Reality Brille begibt man sich dort in eine virtuelle Welt der Illusionen. Außerdem haben wir ein 5-D-Kino mit Kinostühlen, die sich hydraulisch bewegen."Das "Bussi Baby" punktet jetzt mit Roof Top Pool & Spa und südost-asiatischer KücheKorbinian Kohler: "In der neuen "Boom Boom Bar" servieren wir neue Asian Style Cocktails - und das Beste der südost-asiatischen Küche im neuen "Boom Boom" Restaurant.Die "Rooftop Spa Bar" stillt tagsüber den Durst mit leichten und alkoholfreien Drinks und Immunboostern. Dazu gibt es gesunde Snacks wie frischer Kokosnuss, Gemüsechips und Summer Rolls." Drink Experte Cihan Anadologu verwöhnte die Gäste mit seinen frisch gemixten Drinks wie zB. alkoholfreiem Margarita, spannende Neuinterpretationen der Asian Drinks, wie unter anderem Mai Tai, Zombie und Hurricane, Signature Drink "KoKodu" uvm..HOTEL BUSSI BABY: Neustart mit Infinity-Pool und Boom Boom BarDas HOTEL BUSSI BABY öffnet im August 2022 wieder seine Türen - komplett modernisiert und bereit für sein feierfreudiges Klientel. Das IN-Hotel in Bad Wiessee wird nun zur hippen Base für Freigeister und ins Leben Verliebte."Das Bussi Baby ist erwachsen geworden. Komplett modernisiert geht es jetzt wieder an den Start - als fancy Spot", so Korbinian Kohler. Und das nur fünf Gehminuten vom See entfernt. Wie kam es zu all diesen Neuerungen? "Wir hatten im "Bussi Baby" zuvor in erster Linie Gäste, die Termine am Tegernsee hatten, aber kaum einer kam, um dort Urlaub zu machen", so Kohler. "So entstand die Idee mit der Neugestaltung und Neuausrichtung. Künftig wird es seine Gäste mit einem Infinity-Pool und freischwebendem Sauna-Kubus auf dem Dach samt Seeblick begeistern. In den Etagen unterhalb des Rooftop Spa entsteht ein nicht allzu ruhiger Ruheraum mit Bar und Fitnessraum. Der neue "Playroom" lädt zum Chillen bei Billard, Kicker und Tischtennis ein. Und es wird u.a. auch eine Happy Hour geben - unsere weiblichen Gäste bekommen in dieser Zeit zwei Drinks zum Preis von einem - und Karaoke zur Late Night."Cineasten und Freunde der Filmkunst dürfen sich auf ein Privatkino mit nunmehr 22 Sitzen freuen. Bar und Lounge wurden vergrößert und in die "Boom Boom Bar" und "Boom Boom Restaurant und Lounge" verwandelt, die Fassade wurde komplett neugestaltet.In den 50 Zimmern verschmelzen traditionelle, bayerische Wohnelemente mit modernen Designstücken zu einem unkonventionellen Interieur, das bewusst stilistische Reibungspunkte bietet. Möbel und Wandverkleidungen der Zimmer sind aus Zirbe gefertigt, dem alpinen Holz, das mit seinem typischen Duft für ein angenehmes Raumklima sorgt. Das hippe Hotel im 4-Sterne Bereich ist nun die perfekte Base für aktiven Urlaub im Tegernseer Tal - egal, ob einem der Sinn nach Golf, Wassersport, Bergwandern, Kultur oder Party steht.See-Apartments in Rottach-Egern: Ein Zuhause auf ReisenNeu sind auch die elf exklusiven und luxuriösen "Bachmair Weissach See-Apartments" direkt am See in Rottach-Egern, die im Juli eröffnet haben."Die neuen "Bachmair Weissach See-Apartments" sind ein Zuhause auf Reisen", so Kohler. "Mittendrin und doch ganz für sich können hier unsere Gäste ihren Tegernsee-Urlaub erleben", so Kohler. "Die eleganten Suiten in vier Größen, von 27 bis 52 Quadratmetern sind zwar Teil des "Spa & Resort Bachmair Weissach", schenken dem Urlauber aber ein individuelles Zuhause-Gefühl auf Reisen. Ein solches Private-Living-Angebot hat bei uns noch gefehlt." Die Apartments befinden sich in absoluter Bestlage - in einem neu auf historischem Fundament errichteten Gebäude in der Seestraße 8: "Die See-Apartments sind der perfekte Ausgangspunkt, um in das bunte Leben im Tal mit seinen unzähligen Möglichkeiten einzutauchen. Ob Familien, Freundeskreise oder auch Paare -Individualisten kommen hier in den Genuss völliger Unabhängigkeit und privaten Rückzugs bei gleichzeitig jedem Komfort und kompletter Infrastruktur, wie man es vom Hotel gewohnt ist."Dazu gehören nicht nur Wäscheservice, Zimmerreinigung und Shuttleservice, sondern auch ein gefüllter Kühlschrank bei Anreise. Weiterer Pluspunkt: "Die Bewohner der See-Apartments können am umfangreichen Aktivprogramm des Resorts teilnehmen und das "Mizu Onsen Spa", den Family Pool und Garten sowie den Kids Club und nach Verfügbarkeit auch den Shuttle Service des "Spa & Resort Bachmair Weissach" nutzen.Selbstverständlich reservieren wir auch unseren See-Apartment-Gästen auf Wunsch einen Platz in einem unserer zahlreichen Restaurants." Wer lieber selbst kochen möchte: die Apartments verfügen über eine Küchenzeile und separaten Weinkühlschrank. Außerdem über TV, kostenfreies W-LAN, Eichenholzböden und Boxspringbetten. Im Badezimmer befinden sich neben Bademänteln auch die hochwertigen Naturkosmetikprodukte von Susanne Kaufmann.Die See-Apartments sind buchbar ab drei Nächten, ab 249 Euro pro Nacht. 