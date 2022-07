Mit einem Wochenschlusskurs bei knapp 1.700 USD je Unze, verzeichnete der Goldpreis (XAUUSD) vergangenen Freitag den fünften wöchentlichen Rückgang in Folge. Dies stellt das niedrigste Niveau seit 15 Monaten dar. Eine Trendumkehr war bislang nicht ansatzweise zu erkennen. Gegen weitere Kursabschläge spricht aus charttechnischer Sicht die signifikante Unterstützung im Bereich 1.690-1.670 USD. Auch die saisonale Tendenz spielt dem Goldpreis ab jetzt wieder in die Karten, was eine Gegenreaktion zunehmend ...

