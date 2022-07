DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Uniper SE: Uniper nimmt EUR 2 Mrd. KfW-Kreditfazilität in Anspruch



18.07.2022 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Uniper hat heute die bestehende KfW-Kreditfazilität in Höhe von EUR 2 Mrd. in Anspruch genommen und damit die Fazilität vollständig ausgeschöpft. Mit diesem Schritt reagiert Uniper auf die anhaltenden Lieferunterbrechungen von russischem Gas und die damit verbundenen Entwicklungen an den Energiemärkten und -börsen.





Kontakt:

Mitteilende Person:

Dr. Sascha Fehlemann

SVP Corporate Legal Affairs



Kontakt für Investoren und Analysten:

Stefan Jost

Executive Vice President

Group Finance & Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 211 4579 8200

Telefax +49 211 4579 2022

E-Mail ir@uniper.energy



Pressekontakt:

Georg Oppermann

Senior Vice President

External Communication & Sustainability Communication

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 211 4579 5532

Mobil +49 178 439 48 47

E-Mail press@uniper.energy

