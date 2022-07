Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weltweit versuchen Zentralbanken, sich gegen die hohe Inflation zu stemmen, so die Deutsche Börse AG.Die Sorge sei aber groß, damit den Weg in eine Rezession zu bahnen."Die Notenbanken arbeiten sich unermüdlich an der Inflation ab", würden die Analysten der Deutschen Bank erklären. Neben einer Jumbo-Zinserhöhung in Kanada hätten relativ überraschend auch die Notenbanken der Philippinen und Singapurs die geldpolitischen Zügel weiter angezogen. "Für die FED-Sitzung am 27. Juli preisten die Märkte vergangene Woche 90 Basispunkte Leitzinserhöhung ein, neigen also nun leicht zu einem 100 Basispunkt-Zinsschritt." ...

