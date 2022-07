Nordex (WKN: A0D655) steckt aktuell mitten in einer umfangreichen Kapitalerhöhung. Darüber besorgt sich der Konzern etwa 212 Mio. Euro an frischem Kapital. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob Nordex damit endlich auf dem Weg der Besserung ist oder ob die Probleme weiter auf dem Aktienkurs lasten werden. In den letzten Jahren ist die Nordex-Aktie extrem abgestürzt. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2016 kostete eine Aktie noch knapp 30 Euro. Wenn man besonders unglückliches Timing bewiesen und sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...