Die Deutsche Bildung AG fördert und unterstützt seit vielen Jahren über ihren Studienfonds Studierende auf unterschiedlichen Wegen. Die Mittel dafür werden u.a. mit Hilfe von Anleihen generiert. Die nunmehr dritte Anleihe 2017/27 der Deutsche Bildung (ISIN: DE000A2E4PH3) - mit zehnjähriger Laufzeit und jährlicher 4,00%-Verzinsung - wurde Ende vergangenen Jahres um 8 Mio. Euro aufgestockt (Gesamtvolumen nun von bis zu 18 Mio. Euro). Etwas mehr als 5.200 Schuldverschreibungen aus dieser Aufstockungstranche sind noch zu haben und werden ab dem 28. Juli 2022 zu 98% des Nennbetrags angeboten. Wir haben mit Andreas Schölzel, Vorstand der Deutsche Bildung AG, über den Studienfonds, die aufgestockte Anleihe und die gegenwärtigen Auswirkungen der wirtschaftlichen Krisenherde auf die Studierenden gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schölzel, wie hat sich das Geschäft der Deutsche Bildung AG im Zuge der Corona-Krise und deren Auswirkungen in den letzten beiden Jahren entwickelt/verändert?

Andreas Schölzel: Wir haben auch während der Coronakrise kontinuierlich Studienfinanzierungen aus dem Studienfonds vergeben. Für Studierende war die Phase der starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens eine harte Zeit, die verschiedene Effekte auf den Finanzierungsbedarf hatte. Auslandsaufenthalte mussten ausfallen oder wurden bewusst verschoben. Viele Studierende sind wegen geschlossener Unis zu Hause bei den Eltern wohnen geblieben und haben dadurch Miete gespart. Auf der anderen Seite entstanden Geldnöte, weil studentische Nebenjobs in der Gastronomie und im Event-Bereich in großem Stil weggebrochen sind und die staatlichen Hilfen für Studierende nur sehr schleppend in Gang kamen. Um in der digitalen Lehre mithalten zu können, mussten viele außerdem in ihr technisches Equipment investieren. Insgesamt haben sich die Geldnöte der Studierenden verschärft. Durch die aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen hält dieser Trend an.

Auch einige unserer rückzahlenden Absolventinnen und Absolventen waren durch die Krise belastet. Doch letztlich waren nur wenige von ihnen für eine überschaubare Dauer in Kurzarbeit, nur ein paar Einzelne waren von Arbeitslosigkeit betroffen und die Lage hat sich schnell wieder stabilisiert.Anleihen Finder: Wer und was wird über Ihren Studienfonds gefördert? Welche Kriterien müssen dabei erfüllt werden und wie werden die Kosten gedeckt?

Andreas Schölzel: Anders als andere Bildungsfonds sprechen wir mit unserem Angebot eine breitere Gruppe von Studierenden an. Wichtigste Kriterien sind die Qualität der Hochschule und eine in der Bewerbung erkennbare Studienmotivation und Eignung, was das Erreichen des Studienabschlusses wahrscheinlich ...

