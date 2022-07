NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 43 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal blieb in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie bei seiner vorsichtigen Einschätzung der europäischen Vermögensverwalter. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und trug damit seiner Erwartung nachlassender Mittelzuflüsse Rechnung. Amundi und DWS erschienen indes besser als Aberdeen gerüstet, dem Gegenwind für die Branche zu trotzen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2022 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 00:45 / EDT





ISIN: DE000DWS1007

