DJ Umweltbundesamt: Deutlich mehr Strom aus Wind und Sonne im ersten Halbjahr

BERLIN (Dow Jones)--Im ersten Halbjahr 2022 ist aufgrund der vorteilhaften Witterungsbedingungen deutlich mehr Strom aus Wind und Sonne produziert worden als in den ersten Monaten des Vorjahrs. Nach ersten Schätzungen der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) lag laut Umweltbundesamt der Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Stromverbrauch damit bei etwa 49 Prozent. Im Gesamtjahr 2021 waren es 41 Prozent.

"Dank der im Vergleich zum Vorjahr deutlich wärmeren ⁠Witterung⁠ wurde insgesamt weniger geheizt. Gleichzeitig wurden aufgrund ihrer hohen Einkaufspreise Gas und Öl zunehmend durch erneuerbare Energieträger ersetzt", erklärte das Umweltbundesamt. In Summe sei damit voraussichtlich der Anteil der erneuerbaren Energien am Wärmeverbrauch angestiegen, obwohl absolut weniger Erneuerbare eingesetzt wurden als im Vorjahr.

So sei im Verkehr 11 Prozent mehr Biokraftstoffe und 14 Prozent mehr erneuerbarer Strom genutzt worden. Allerdings stieg im ersten Halbjahr auch die Nutzung fossiler Kraftstoffe im Verkehr deutlich, weil insgesamt wieder mehr Menschen verreisten.

Von Januar bei Ende Juni wurden insgesamt über 137 Terawattstunden (TWh) erneuerbarer Strom erzeugt. Dies entspricht laut Umweltbundesamt einer Steigerung um etwa 14 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (121 TWh). Den Anstieg führte das Umweltbundesamt auf mehr Wind und mehr Sonnenschein zurück sowie den steigenden Zubau an neuen Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen).

Wegen besserer Windbedingungen als im windarmen ersten Halbjahr des Vorjahres habe die Stromerzeugung aus Windenergie um etwa 18 Prozent von 58 TWh (2021) auf 69 TWh im aktuellen Jahr zugelegt. Damit habe die Windenergie etwa die Hälfte des gesamten erneuerbaren Stroms beigesteuert, wobei mehr als vier Fünftel des Windstroms an Land erzeugt wurde.

Die sehr günstigen Witterungsbedingungen in weiten Teilen des ersten Halbjahrs haben zusammen mit dem gewachsenen Anlagenpark für einen deutlichen Anstieg der Sonnenenergie geführt. Mit etwa 33 TWh wurde fast 22 Prozent mehr Strom mit Photovoltaik-Anlagen erzeugt als im Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten 2022 wurden etwa 3,65 GW an neuer PV-Leistung installiert. Damit stieg die installierte Leistung von 58,7 GW Ende 2020 um etwa 6 Prozent auf 62,4 GW.

Aus ⁠Biomasse⁠ und biogenem Abfall wurde im ersten Halbjahr 2022 eine Strommenge von knapp 26 TWh erzeugt. Dies entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 04:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.