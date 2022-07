Wir erleben im Moment volatile Börsenzeiten. Die Aktienkurse vieler Unternehmen sind in den letzten Monaten deutlich eingebrochen. Dementsprechend sind einige Privatanleger verunsichert und beginnen, den Aktienmarkt zu meiden. In Zeiten von Unsicherheit sollte man jedoch nicht in Panik verfallen, sondern sich vielmehr auf eine alte Weisheit von Warren Buffett verlassen. Der Altmeister der Value-Investitionen dürfte sich im Gegensatz zur breiten Masse nämlich gerade die Hände reiben. Während fallende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...