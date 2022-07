Hugo Boss: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nachdem sich die Hugo Boss-Aktie (ISIN: DE000A1PHFF7) in den vergangenen Wochen langsam aber sicher nach oben entwickelt hatte, sprang der Aktienkurs nach der 34-prozentigen Umsatzsteigerung im zweiten Quartal auf 878 Millionen Euro und der Anhebung der Prognose für das laufende Jahr von 53,24 Euro auf bis zu 56,66 Euro an. Nach einer kurzen Korrektur vom vergangenen Freitag legte die Aktie beim Start in die neue Handelswoche wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 55,76 Euro zu.

Nach den guten Nachrichten bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 69 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die Hugo Boss-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihrem 12-Monatshoch bei 59,88 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Hugo Boss-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB15EX0, wurde beim Hugo Boss-Aktienkurs von 55,76 Euro mit 0,35 - 0,36 Euro quotiert.

Gelingt der Hugo Boss-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 59,88 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,55 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,366 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Hugo Boss-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,366 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG467Q3, wurde beim Hugo Boss-Aktienkurs von 55,76 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro taxiert.

Legt die Hugo Boss-Aktie auf 59,88 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,85 Euro (+77 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,021 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Hugo Boss-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,021 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD63WW0, wurde beim Hugo Boss-Aktienkurs von 55,76 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Hugo Boss-Aktie auf 59,88 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,18 Euro (+44 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hugo Boss-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hugo Boss-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de