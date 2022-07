Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche hat EUR/USD drei Mal die Parität getestet bzw. unterschritten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Dienstag um zwei Punkte, am Mittwoch um drei und am Donnerstag gar um 50 Punkte. Relativ rasch habe sich der Euro jedoch wieder leicht behaupten können. Mit Inflations- und Rezessionssorgen würden die USA und auch Europa hadern. Zwar sei anlässlich der FED-Sitzung kommende Woche in den USA mit einer deutlichen Zinsanhebung zu rechnen - Untergrenze 0,75% - aber durch die vorhandenen Befürchtungen einer rückläufigen Wirtschaft würden gleichzeitig Zweifel aufkommen, ob dieses hohe Zinsniveau längere Zeit zu halten sein werde. (18.07.2022/alc/a/a) ...

