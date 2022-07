Nick Cassidy (Envision Racing) hat am Wochenende sein erstes Formel-E-Rennen gewonnen. Im zweiten Rennen am Sonntag siegte Ex-Champion Antonio Felix da Costa im DS Techeetah. Der Double-Header in New York sorgte auch für einen Wechsel an der Spitze der Fahrer-Wertung. Für Cassidy war es der erste Rennsieg in der Formel E, es war sein 26. Rennen in der Elektro-Serie. Allerdings ging das elfte Saisonrennen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...