Die Adidas-Aktie befindet sich heute mit einem Kursgewinn von rund 4% unter den Dax-Spitzenreitern. Dabei hat das Papier des Sportausrüsters in den vergangenen sechs Monaten ganze 35% an Wert verloren. Doch lohnt sich der Einstieg in die Adidas-Aktie jetzt? Im Fokus: Adidas-Aktie Adidas-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +144,4% an Wert gewonnen, was einer...

