Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, leidet unter dem aktuell vorherrschenden Bärenmarkt an den weltweiten Börsen. Das geht aus den Quartalszahlen des Asset Managers hervor, die am 15.07.2022 vorgelegt wurden. Demnach sinkt nicht nur der Unternehmensgewinn, auch die Assets under Management lassen deutlich Federn. AuM sinken deutlichIm dritten Quartal 2021 hatte BlackRock noch bekanntgegeben, erstmals die Marke von 10 Bio. US-Dollar an Assets under Management (AuM) geknackt zu haben. ...

