Ricardo setzt seine Kompetenz bei der Dekarbonisierung des weltweiten Transport- und Energiesektors zur Verbesserung der Effizienz und Reduzierung der Kohlendioxidemissionen ein

Ricardo, ein weltweit führendes Umwelt-, Technik- und Strategieberatungsunternehmen, hat einen mehrjährigen Vertrag mit Pratt Whitney Canada unterzeichnet, ein im Bereich der Entwicklung, Herstellung und Wartung von Flugzeug- und Hubschraubermotoren sowie Hilfstriebwerken führendes Unternehmen.

The Pratt Whitney Canada Regional Hybrid-Electric Demonstrator is based on a De Havilland Canada Dash 8 experimental aircraft (Photo: Business Wire)

Im Rahmen des mehrjährigen Vertrags unterstützt das Luft- und Raumfahrttechnik-Team von Ricardo Pratt Whitney Canada bei der Entwicklung von modernen Hybrid-Elektro- Antriebstechniken für die nächste Flugzeuggeneration. Das Projekt ist Teil des regionalen Hybrid-Elektro-Flugdemonstrator-Programms von Pratt Whitney Canada. Das Unternehmen strebt eine Verbesserung der Kraftstoffeffizienz um 30 und eine entsprechende Reduzierung der Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu den derzeit technisch am weitesten entwickelten Turboprop-Triebwerken für Regionalflugzeuge an.

Adrian Schaffer, President, Emerging Mobility bei Ricardo, kommentierte: "Die Unterzeichnung dieses Vertrags mit Pratt Whitney Canada freut uns sehr. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, denn wir wollen unsere Kompetenzen und unsere Präsens in Nordamerika erweitern und neue Möglichkeiten zur Unterstützung der Dekarbonisierung des globalen Luft- und Raumfahrtsektors erschließen. Dieses Projekt trägt dazu bei, dass wir unseren guten Ruf für die innovative Gestaltung und Bereitstellung zukunftsweisender Lösungen für unsere Kunden aus der Luft- und Raumfahrt weiter ausbauen können. Wir entwickeln saubere, effiziente und integrierte Antriebssysteme für die nächste Generation von Flugzeugen und verfolgen die Vision, eine sichere und nachhaltige Welt zu schaffen."

Jean Thomassin, Executive Director, New Products and Services, Pratt Whitney Canada, kommentierte: "Die Hybrid-Elektro-Antriebstechnik ist ein zentrales Element unserer Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz von Flugzeugantriebssystemen mit dem Branchenziel, die Kohlendioxidemissionen im Luftverkehr bis 2050 auf Null zu senken. Die Testphase am Boden wird noch in diesem Jahr beginnen, die Flugerprobung ist für 2024 vorgesehen."

Der Abschluss ist eine erhebliche Investition in die Kompetenzen und Ressourcen von Ricardo im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen will neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Kunden im globalen Luft- und Raumfahrtsektor erschließen, die Politik, Strategie, Technologieimplementierung und Beratung umfassen.

Ende

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Strategie-, Umwelt- und Technikfragen, dessen Aktien an der Londoner Börse notiert sind. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Ingenieurwesen und fast 3.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern bieten wir außergewöhnliche Kompetenzen in der Bereitstellung von innovativen, branchenübergreifenden nachhaltigen Ergebnissen zur Unterstützung der Energiewende und knapper Ressourcen, Umweltdienstleistungen sowie sichere und intelligente Mobilität. Unser globales Team aus Beratern, Umweltspezialisten, Ingenieuren und Wissenschaftlern unterstützt unsere Kunden bei der Bewältigung äußerst komplexer und dynamischer Herausforderungen, um beim Aufbau einer sicheren und nachhaltigen Welt mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter www.ricardo.com

