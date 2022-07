DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Aareal Bank stellt RedTree Capital einen grünen Kredit in Höhe von 200 Mio. € zur Verfügung Markantes Bürogebäude nahe Paris wird nach höchsten ESG- und Marktstandards renoviert Wiesbaden, 18. Juli 2022 - Die Aareal Bank gibt den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit dem französischen Investmentmanager RedTree Capital bekannt. Die Bank hat RedTree Capital für den Erwerb und die Sanierung eines Bürogebäudes mit einer Fläche von 26.000 qm in Levallois-Perret bei Paris einen grünen Kredit in Höhe von 200 Mio. € gewährt. Die Aareal Bank agierte als Arranger, Lender und Agent. Carré Champerret liegt in Levallois-Perret, einem der dynamischsten Viertel im Westen von Paris. Es zeichnet sich durch ein positives Image und eine hohe Anziehungskraft sowohl für Einwohner als auch für Unternehmen aus, was für die Gewinnung und Bindung von Talenten unerlässlich ist. Das Objekt bietet ein hochwertiges Arbeitsumfeld mit einer ausgewogenen Mischung aus Dienstleistungsbereich und Wohnangeboten. Seine zentrale Lage und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, die es mit dem Pariser Stadtzentrum und La Défense verbinden, machen es zu einem beliebten Standort für große Unternehmen. Der Komplex besteht aus vier eigenständigen Gebäuden, die von großen Außenflächen umgeben sind. Nach der Sanierung wird das Objekt die höchsten ESG- und Marktstandards erfüllen. Erste Transaktion mit RedTree Capital RedTree Capital ist ein unabhängiger und inhabergeführter Immobilien-Investment-Manager, der 2014 von Eric Sasson, dem ehemaligen Leiter von Carlyle Europe, gegründet wurde. Bislang hat RedTree Capital mehr als 1 Mrd. € in Paris und Umgebung investiert, mit einem starken Fokus auf Bürogebäude. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit RedTree und die Gelegenheit, unser nachhaltiges Kreditportfolio in Frankreich mit dieser wegweisenden Immobilie weiter auszubauen", sagt Christof Winkelmann, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank. "Der Pariser Büromarkt verzeichnet eine Angebotsknappheit, wodurch die Nachfrage nach großen und modernen Objekten in Gegenden wie Levallois-Perret getrieben wird, in denen Mieter und ihre Mitarbeiter von einer gut ausgebauten Infrastruktur und leichtem Zugang zu lokalen Einrichtungen und Restaurants profitieren. Büroflächen, die den höchsten ESG-Marktstandards entsprechen und gute Fundamentaldaten aufweisen, werden ein gefragtes Produkt bleiben." Eric Sasson, Vorstandsvorsitzender von RedTree Capital, fügte hinzu: "RedTree Capital setzt auf die Verbesserung der operativen Performance von Objekten inklusive ihres Energieverbrauchs durch Neuentwicklungs- und Sanierungsprojekte. Um dieses Ziel zu erreichen, investieren wir in Smart Building- und Gebäudebetriebssysteme. Wir freuen uns sehr, einen ausgewiesenen Spezialisten für die Finanzierung von Gewerbeimmobilien an unserer Seite zu haben." RedTree Capital wurde bei dieser Transaktion von Archers, Alliance Notaires Meudon, Clifford Chance und UGGC beraten. Die Aareal Bank wurde von De Pardieu Brocas Maffei und Allez & Associés beraten. Ansprechpartner für Medien: Yannick Houdard

