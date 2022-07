München (ots) -Der VfL Osnabrück eröffnet mit dem Spiel gegen den Traditionsklub MSV Duisburg am 22. Juli die neue Saison in der 3. Liga. Am 1. Spieltag kommt es außerdem zum Spitzenspiel zwischen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden und dem ambitionierten TSV 1860 München. MagentaSport zeigt auch in der Saison 2022/2023 alle Spiele der 3. Liga live. Die festen Sendezeiten von Freitag bis Montag beinhalten immer eine Viertelstunde vor Anpfiff eine Vorschau mit ersten Stimmen, News und Hintergrund.MagentaSport bietet den Fußballfans erneut das beste Paket zur besten 3. Liga der Welt. Namhafte Traditionsvereine wie vor allem Rot-Weiss Essen - das seit 2006/2007 erstmals wieder im Profi-Fußball vertreten ist - und eine Reihe von Klubs mit klaren Ambitionen Richtung 2. Bundesliga garantieren erneut attraktiven Fußball mit Spannung über die ganze Saison.Die 3. Liga bei MagentaSport verzeichnet mit einem inhaltlichen Rundum-Paket über den Live-Spielbetrieb hinaus seit fünf Jahren steigende Reichweiten. Und das nicht ohne Grund: Begeisternde Kommentatoren wie Christian Straßburger, Reporter mit Fingerspitzengefühl wie Thomas Wagner und Anett Sattler, Experten wie Rudi Bommer, Martin Lanig und Steven Ruprecht sowie ein Top-Team aus Technik und Redaktion, das alle Spiele in den Stadien live produziert.Freitags startet die Übertragung bei MagentaSport in der Regel um 18.45 Uhr, der Samstag mit 6 Partien läuft ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel und in der Konferenz. Die beiden Sonntagsspiele sind ab 12.45 Uhr sowie ab 13.45 Uhr zu sehen. Der Spieltag wird montags ab 18.45 Uhr abgeschlossen. Gleiches gilt an Wochenspieltagen.MagentaSport produziert über 2000 Live-Events pro Jahr. Das Programm mit 3. Liga, DEL, BBL, Europa- sowie Weltmeisterschaften wird als TV-Angebot bei MagentaTV und direkt bei www.magentasport.de angeboten.Auftakt zur 3. Liga Saison 2022/23 - MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live:Freitag, 22.07.2022Ab 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - MSV DuisburgSamstag, 23.07.2022Ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz: Dynamo Dresden - TSV 1860 München, VfB Oldenburg - SV Meppen, FC Ingolstadt - SpVgg. Bayreuth, SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln, RW Essen - SV ElversbergSonntag, 24.07.2022Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg II - FC Erzgebirge AueAb 13.45 Uhr: FSV Zwickau - Hallescher FCMontag, 25.07.2022Ab 18.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - BVB IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5275473