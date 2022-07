Nie war die Geschwindigkeit in der Autobranche so hoch wie jetzt. Immer neue Elektroautos und digitale Helferlein freuen den Kunden. Doch wer ist der innovativste Hersteller mit den meisten Ideen?Mercedes fährt auf den ersten Platz im Innovations-Ranking des Center of Automotive Management (CAM) und PWC. Überraschend viel Know-how hat BYD aufgebaut. Doch auch Volkwagen und Tesla punkten in entscheidenden Entwicklungen.Neuheiten-WeltmeisterMercedes-Benz überzeugte die Experten mit der knapp 50 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...