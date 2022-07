Hast du in die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) im Corona-Crash investiert? Falls ja, wünschtest du dir womöglich etwas externe Guidance von einem Starinvestor, der die eine oder andere volatile Phase bereits gemeistert hat. Diese Investitionsthese kann heute übrigens auch noch gültig sein. Die Investition wäre übrigens ein Erfolg gewesen, wie wir gleich sehen werden. Schauen wir nämlich, was aus 10.000 Euro investiert in die Aktie von Berkshire Hathaway bis heute geworden wäre. Ausgangslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...