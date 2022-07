München (ots) -- Ab 27.07.2022 exklusiv auf discovery+- Das bewegende Porträt der Schauspielerin und ihrem Leben mit Multipler Sklerose- Die exklusive Deutschland-Premiere der gefeierten DokumentationEigentlich muss Selma Blair nicht vorgestellt werden - ihr Kino-Erfolg mit "Eiskalte Engel" hat sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen der 2000er Jahre gemacht. Als Blair 2018 die niederschmetternde Diagnose Multiple Sklerose erhält, entscheidet sie sich damit an die Öffentlichkeit zu gehen, um Spekulationen und Gerüchten entgegenzuwirken. Seitdem teilt sie die Höhen und Tiefen der Krankheit regelmäßig in den sozialen Medien. Die Dokumentation "Gestatten, Selma Blair" zeigt auf ergreifende Weise Selma Blairs' Reise mit der Autoimmunerkrankung und stellt die Schauspielerin auf völlig neue Weise vor. Ab 27. Juli ist die international gefeierte Dokumentation erstmals und exklusiv auf discovery+ zu sehen.Das discovery+ Original ist ein schonungsloser und zugleich hoffnungsvoller Blick auf ein Jahr im Leben der gefeierten Schauspielerin, nachdem die fortschreitende Autoimmunkrankheit bei ihr diagnostiziert wurde - eine Erkrankung, für die es keine Heilung gibt. "Gestatten, Selma Blair" ist eine zutiefst persönliche Geschichte über die Belastbarkeit, die Stärke und den Mut einer Frau, die gegen ihre Krankheit kämpft. Zeitgleich setzt sie sich mit unterschiedlichen Herausforderungen wie der Dekonstruktion tief verwurzelter Schönheitsmythen, der kollektiven Berührungsangst mit Behinderung und Sterblichkeit sowie der Suche nach Selbstakzeptanz und Ruhe auseinander. Die Doku folgt Blair, wie sie mit der lebensverändernde Diagnose Frieden schließt, ohne dabei ihren gewohnten Humor zu verlieren und sich auf eine Reise der monumentalen Veränderung begibt."Ich freue mich und bin sehr stolz darauf, dass discovery+ die Heimat meines Film-"Debüts" ist und dass ich an die Kraft des Geschichtenerzählens als eine Möglichkeit glaube, uns alle zu verbinden. Ich mag das Thema dieses Films sein, aber ich hoffe, dass sich jeder darin wiederfindet und etwas Kraft und Freude findet, von denen er vielleicht nicht wusste, dass er sie hat", so Blair.Hier finden Sie alle Infos zu "Gestatten, Selma Blair" sowie das zugehörige Bildmaterial (https://drive.google.com/drive/folders/1EEunt_juYc8lLbqmvs8au7NPdCYP3OWR?usp=sharing)Pressekontakt:Warner Bros. Discovery DeutschlandOlivia DittmarSternstraße 5 | 80538 München | Germanyolivia_dittmar@discovery.compresse.wbd.deOriginal-Content von: discovery+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163926/5275540