APA ots news: Konzertreihe "Sunset Sound" in der SCS: "Wiener Wahnsinn" rockten zum Auftakt auf den Multiplex Terrassen - BILD

Die siebenteilige Konzertreihe "Sunset Sound" startete am vergangenen Wochenende bei freiem Eintritt mit der Kult-Band "Wiener Wahnsinn".



Wien (APA-ots) - Vorhang auf für "Sunset Sound": Am vergangenen Samstag startete in Österreichs größtem Einkaufszentrum die siebenteilige Open-Air Konzertreihe, bei der namhafte österreichische Künstler:innen und Bands bis Ende August jeden Samstag um 19:00 Uhr für Stimmung auf den Multiplex-Terrassen sorgen - bei freiem Eintritt! Den Auftakt machte die fünf Mann starke Band Wiener Wahnsinn, die sich seit mehr als zwanzig Jahren als eine nicht mehr wegzudenkende Größe am Austropop-Himmel etabliert hat. Der Frontmann der Band "Soberl" sorgte eineinhalb Stunden lang mit seinem Wiener Schmäh für ausgelassene Stimmung. Autogramme und Selfies für Fans waren im Anschluss beim "Meet & Greet" inklusive. Weiter geht der Konzertreigen am kommenden Samstag, den 23. Juli, mit dem aus "The Voice of Germany" bekannten österreichischen Songwriter, Alexander Eder, der seine neue Single "Für diesen Moment" präsentieren wird. Im Anschluss folgen die Soul-Funk Band The Horny Funk Brothers feat. Hubert Tubbs, die Coverband ABBAriginal, Popsänger James Cottriall, die Reggae & Soul-Combo Sam Brisbe and Band, sowie das Pop-Duo King & Potter.



Zsolt Juhasz, Center Manager der Westfield Shopping City Süd: "Wir freuen uns sehr über rund 500 Musikliebhaber: innen und einen fulminanten Auftakt zu unserer erstmalig veranstalteten Konzertreihe "Sunset Sound". Das Programm haben wir ganz bewusst vielfältig gestaltet, sodass für jede Altersklasse und jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Bis Ende August haben unsere Besucher:innen jeden Samstagabend die Möglichkeit, sowohl kulinarische als auch musikalische Highlights bei uns zu genießen."



Zwtl.: Alexander Eder am 23. Juli live on stage!



Mit über 2,2 Millionen Followern und über 27 Millionen Likes auf TikTok, verfügt Eder über eine gigantische Fan-Community weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Er hat mit seiner Teilnahme bei "The Voice of Germany" für Furore gesorgt und wird auf den Multiplex Terrassen auch seine neue Single "Für diesen Moment" präsentieren. Der 23-jährige Mostviertler singt in seinen sehr persönlichen und ehrlichen Songs über seine Erlebnisse und genießt nicht zuletzt deshalb hohen Zuspruch bei seiner jungen Fangemeinde.

Zwtl.: Von Pop & Rock bis Funk & Soul - Musik für jeden Geschmack

Am 30. Juli ist die Band The Horny Funk Brothers zu Gast und wird mit Sänger Hubert Tubb - der im Laufe seiner Karriere mit Künstlern wie The Rolling Stones, Santana oder Bob Dylan zusammenarbeitete - das Publikum auf eine Zeitreise in den Soul Train mitnehmen. Die neunköpfige Truppe hat sich der Soul-Funk Tradition der 60er- und 70er-Jahre verschrieben und steht für jede Menge raffinierte Melodien und pulsierenden Groove. Am 6. August versprüht ABBAriginal mit ihrem Charme und authentischem Erscheinungsbild pures ABBA-Feeling, wenn sie ihre "Super Trouper ABBA Tribute Show" zum Besten geben werden. Mit ihrer kultigen Show verbreiten sie nostalgischen Zauber der 1970er Jahre.



Ein Highlight von "Sunset Sound" ist das am 13. August stattfindende Konzert von James Cottriall, jenem Künstler, der in der Westfield Shopping City Süd 2009 im Rahmen des Gesangswettbewerbs von "THE VOICE" entdeckt wurde. Die Fans dürfen sich auf Hits wie "Unbreakable" und "So Nice" sowie auf die Präsentation seines neuen Albums "LetŽs Talk" freuen. Am 20. August zieht der aus Nigeria stammende Sam Brisbe mit seiner Band das Publikum zu Pop, Reggae und Soul in den Bann. Als krönender Abschluss der Konzertreihe bringt das österreichisch-deutsche Pop-Duo King & Potter mit Songs wie "Berlin" oder "Blinded by Love" die Bühne am 27. August zum Beben. Das Popduo wurde zum zweiten Mal für den österreichischen Amadeus Musik Award nominiert, unter anderem als "Songwriter des Jahres" für den Song "Berlin".



Zwtl.: Freizeitlocation Multiplex Terrassen: Dinner & Drinks, Surfen, Kino uvm.



Die Multiplex Terrassen sind die 2.000 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche der SCS, die Freizeit- und Entertainmentangebote mit Kulinarik vereint. Neben Österreichs einziger CityWave stehen den Besucher:innen von Montag bis Sonntag und feiertags bis 22:00 Uhr rund 20 Restaurants und Gastronomiebetriebe für Dinner & Drinks zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Multiplex mit der SCS Kinowelt Filmgenuss vom Feinsten.

https://at.westfield.com/scs/multiplexterrassen

(https://at.westfield.com/scs/multiplexterrassen )



Um bequem und umweltschonend in die Westfield Shopping City Süd zu gelangen, eignet sich die öffentliche Anreise via Badner Bahn. Für Westfield Clubmitglieder ist diese ab der letzten Station (Stadtgrenze) kostenfrei.



Zwtl.: Sunset-Sound: Vielfältiges Line-Up mit Musik für jeden Geschmack



23. Juli Alexander Eder

30. Juli The Horny Funk Brothers feat. Hubert Tubbs 6. August ABBAriginal

13. August James Cottriall

20. August Sam Brisbe and Band

27. August King & Potter



Weitere Informationen zum Timetable und den Künstlern finden Sie unter https://at.westfield.com/scs/Sunset-Sound

(https://at.westfield.com/scs/Sunset-Sound) .



Weitere Fotos finden Sie unter:



[https://presse.loebellnordberg.com/News.aspx?menueid=642] (https://presse.loebellnordberg.com/News.aspx?menueid=642)

Bitte beachten und verwenden Sie die korrekte Bezeichnung des Centers. Seit dem Rebranding im September des Vorjahres wurde die Shopping City Süd zur Westfield Shopping City Süd.



Zwtl.: Über die WESTFIELD SHOPPING CITY SÜD



Die Westfield Shopping City Süd, das größte Einkaufszentrum Österreichs, liegt im Süden von Wien und direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas. Mit einer Verkaufsfläche von 198.500 Quadratmetern, 330 Shops, einer Gesamtlänge von 1,6 km durchgängig begehbarer Fläche, 5.000 Mitarbeitern und 24,5 Millionen Besuchern pro Jahr, zählt die Westfield Shopping City Süd heute zu den größten Shoppingcentern Europas und einem der größten Arbeitgeber in Niederösterreich. Seit 2011 ist die Westfield Shopping City Süd Mitglied des Klimabündnis Österreich und setzt im Rahmen der konzernweiten Nachhaltigkeitsinitiative "Better Places 2030" jährlich neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz (u. a. 2021: größte Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa). Weitere Informationen unter [https://at.westfield.com/scs] (https://at.westfield.com/scs).



Zwtl.: Unibail-Rodamco-Westfield



Unibail-Rodamco-Westfield ist der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship-Shoppingzentren. Das Gesamtportfolio beträgt 54,5 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2021) - davon entfallen 86 Prozent auf den Einzelhandel, 6 Prozent auf Büros, 5 Prozent auf Kongress- und Ausstellungsflächen sowie 2 Prozent auf Dienstleistungen. Die Gruppe ist Eigentümer und Betreiber von insgesamt 85 Shoppingzentren, darunter 53 Flagship-Shoppingzentren in mehreren Großstädten Europas und der USA. Unibail-Rodamco-Westfield ist in 12 Ländern auf zwei Kontinenten vertreten. Das Unternehmen ist für Einzelhändler und Markenevents eine einzigartige Plattform und bietet seinen Kunden dadurch laufend außergewöhnliche und neueste Erlebniswelten. Mit 2.800 Mitarbeitern, einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz und profunder Fachkenntnis ist

Unibail-Rodamco-Westfield in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Mehrwert zu generieren und weltweit herausragende Projekte zu entwickeln. Unibail-Rodamco-Westfield zeichnet sich durch seine Better Places 2030 Agenda aus, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Einhaltung höchster Umweltschutzstandards bessere Standorte zu (er)schaffen und dadurch auch zu besseren Städten beizutragen. Unibail-Rodamco-Westfield notiert an der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) und mit einer Zweitzulassung durch Chess Depository Interests auch an der australischen Börse. Die Ratingagentur Standard & Poors bewertet das Unternehmen mit der Bonitätsstufe BBB+ sowie Moodys mit Baa2. Weitere Informationen finden Sie auf [www.urw.com ]

(http://www.linkedin.com/company/unibail-rodamco-westfield-austria/ )oder im Pressebereich unter [www.mediacentre.urw.com] (http://www.mediacentre.urw.com). Laufende Updates auf Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield und Instagram @urw_gro. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn:

[www.linkedin.com/company/unibail-rodamco-westfield-austria/ ] (http://www.linkedin.com/company/unibail-rodamco-westfield-austria/ )

