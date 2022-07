Anleger weiter nervös: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche trotz eines starken Schlussspurts nachgegeben. Dabei vollführten die wichtigen Indizes wie bereits in der Vorwoche eine Berg- und Talfahrt. Die Abwärtsimpulse kamen unverändert von Inflations- und Zinsängsten, der drohenden Gas-Krise und der Furcht vor neuen Corona-Beschränkungen in China, die zusammen zu Sorgen um die globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...