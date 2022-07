NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont nach Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal von 124 auf 126 Franken angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe sich robust entwickelt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Insbesondere die Region Europa habe positiv überrascht, während die Region Asien-Pazifik wegen der Lockdowns in China hinterhergehinkt sei. Angesichts der starken Position von Richemont in der Branche seien die Papiere weiterhin unterbewertet./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 17:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

