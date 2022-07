Das Center of Automotive Management (CAM) kürt gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft PwC jährlich die innovativsten Autobauer. Auf dem ersten Platz landet in diesem Jahr Mercedes-Benz und damit vor Rivalen wie Tesla oder VW. Die Stuttgarter können neben der E-Mobilität vor allem in Sachen Connectivity überzeugen.Als Entscheidungsgrundlage für das Ranking dient die Innovationsdatenbank des CAM. Die erhobenen Innovationen werden nach quantitativen und qualitativen Kriterien bewertet. Nach diesen ...

