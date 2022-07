ANGELA DUM ZUM ASSOCIATE DIRECTOR ERNANNT, UM DEN WEG FÜR EINKAUFSINNOVATION ZU WEISEN

Die Strategieberatung Arthur D. Little (ADL) ernennt Angela Dum als Associate Director, um Procurement Innovation mit Fokus auf Industrial Goods bei ADL global zu leiten. Angela Dum wird Kunden dabei unterstützen, ihren Einkauf mit neuen, innovativen Ansätzen auf die nächste Stufe zu heben und den maximalen Wertbeitrag des Einkaufs über das Gesamtunternehmen hinweg zu erschließen. Sie ist Mitglied der globalen Operations Strategy Transformation Practice und wird ihren Sitz im Münchener Büro von Arthur D. Little haben.

Als anerkannte Einkaufsexpertin und Vordenkerin verstärkt Angela Dum ADL mit 20 Jahren Strategieberatungserfahrung und einer durchgängigen Bilanz, gemeinsam mit ihren Kunden in kollaborativer Arbeitsweise den Einkauf umfassend zu transformieren und nachhaltige Ergebnisse zu realisieren. Die gebürtige Österreicherin hat für Kunden in allen größeren Regionen der Welt gearbeitet. Sie hat ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften von der Wirtschaftsuniversität Wien und ihren Master in European Management an der Universität Bocconi in Mailand erworben.

Angela Dum, Associate Director bei Arthur D. Little, kommentiert: "Die Zeit des Einkaufs ist jetzt mehr als je zuvor. Die Rolle und der Beitrag des Einkaufs waren nie entscheidender und werden auch in Zukunft bedeutende Unterscheidungsmerkmale im Wettbewerb sein. Wir haben immer in Zeiten des Wandels gehandelt, aber jetzt agieren wir in einer Zeit dramatischer Umbrüche. Der Einkauf muss krisenresistente und sich kontinuierlich entwickelnde Antworten auf stets steigenden Kostendruck, anhaltende globale Lieferkettenherausforderungen und dringliche Nachhaltigkeitsanforderungen finden. Gleichzeitig muss er sich selbst neu erfinden, um neue Geschäftsmodelle zu bedienen und zur Gesamtleistung des Unternehmens als Quelle für Innovation und Wachstum beizutragen. Beispielweise war Exzellenz im Lieferanten- und Risikomanagement von jeher ein wichtiges Muss, neue strategische Partnerschaften und Lieferanten-Ökosysteme zu pflegen und Co-Innovation zu treiben sind Wege, um schnelle und kreative Antworten in neuen Wirklichkeiten zu finden. Der "beidhändige CPO" ("Ambidextrous CPO") muss beides gleichzeitig bewältigen, das alte und das neue, das bekannte und das disruptive, und muss eine Organisations-DNA fördern, die beides gewährleistet. Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in der Consulting-Branche. Ich freue mich, mit unseren Kunden getreu unseres stolzen Erbes, Strategie, Innovation und Transformation zu verbinden, zu arbeiten, um das Gesamtpotenzial des "beidhändigen Einkaufs" ("Ambidextrous Procurement") auszuschöpfen."

Bernd Schreiber, Managing Partner und Leiter der Global Operations Strategy Transformation Practice bei ADL, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, Angela für unser wachsendes Operations Strategy Transformation Team gewonnen zu haben. Mit seinem bedeutenden Wertbeitragspotenzial ist Einkauf in der gemeinsamen Arbeit mit unseren Kunden ein Thema mit hoher Priorität. Angela überzeugt durch Expertise und Erfahrung. Ich weiß, dass sie den Bedürfnissen unserer Kunden besonders gut gerecht wird, sowohl lokal als auch global. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und heiße Angela in Arthur D. Little's Operations Strategy Transformation Team herzlich willkommen."

Die Practice Operations Strategy Transformation hat eine langdauernde Historie bei ADL und wurde zu einer immer noch bedeutenderen Säule unseres Angebots. Wir unterstützen unsere Kunden erfolgreich mit maßgeschneiderten und erstklassigen Lösungen, um wettbewerbsfähige Wertschöpfungsketten global zu gestalten. Wir stehen für kreative, digitale und grundlegend neue Lösungen. Procurement Innovation stellt einen wichtigen Teil von ADL's Operations Strategie Transformation Fähigkeiten dar.

ÜBER ARTHUR D. LITTLE

Arthur D. Little ist die weltweit älteste Strategieberatung. 135 Jahre Erfahrung helfen uns dabei, unsere Kunden fit für die Zukunft zu machen. Unser Beratungsansatz ist einzigartig: Gemeinsam mit Großunternehmen und mittelständischen Kunden arbeiten wir side-by-side und nutzen unser internationales Open Consulting Netzwerk. Auf diese Weise entstehen originelle und pragmatische Lösungen. Mit einer leistungsstarken Kombination aus Kreativität und Rigorismus verbinden wir Menschen, Technologie und Strategie. Dieses Vorgehen gibt uns ein klares Profil und lässt sowohl unsere Kunden, als auch unsere Mitarbeiter:innen den Unterschied in der Zusammenarbeit mit uns erleben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.adlittle.com oder unter www.adl.com.

