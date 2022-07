Der britische Chemiekonzern Johnson Matthey kündigt nach seinem Rückzug aus dem Geschäft mit Batteriematerialien für die Autoindustrie nun den Bau einer Fabrik für PEM-Brennstoffzellenkomponenten zum Einsatz in Wasserstofffahrzeugen an. Die Fabrik am bestehenden Standort in Royston soll ab dem ersten Halbjahr 2024 eine jährliche Produktionskapazität von 3 GWh bieten und könnte später erweitert werden. ...

