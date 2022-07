Der wegen der hohen Gaspreise infolge des Ukraine-Krieges in Bedrängnis geratene Gaskonzern Uniper zapft seine verbleibenden Liquiditätsreserven an. Die bestehende Kreditfazilität der staatlichen KfW in Höhe von zwei Milliarden Euro sei nun in Anspruch genommen worden, teilte das MDAX-Unternehmen am Montag mit. Zudem habe man einen Antrag auf Erhöhung der bestehenden Kreditfazilität gestellt.Die Fazilität sei nun vollständig ausgeschöpft, heißt es von Uniper. Der Antrag auf eine Erhöhung geschehe ...

