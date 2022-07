BIJOU BRIGITTE

Hamburg (ots) -Laute und leise Töne! Gekonnt spielt die neue Herbst-/Winter-Kollektion die Klaviatur der Mode. Knallfarben und bunter Glitzer sprühen vor Optimismus. Opulenz für die Diva-Momente im Leben darf auch nicht fehlen. Modern interpretiert sind die Style-Highlights aus den 1970er- und 1990er-Jahren wieder zurück. Die neuen Trend-Pieces sind perfekt, um vergessenen Lieblingsoutfits, die im privaten Fundus wiederentdeckt worden sind, neues Leben einzuhauchen.Neu in den Filialen und im OnlineshopDie ersten Must-haves der neuen Kollektion sind bereits ab Ende Juli in den Filialen und auch im Onlineshop erhältlich.Optimistic ColoursLebensfreude pur! Das verspricht dieses bunte Thema mit seinen vier Top-Farben: Grün, Lila, Orange und Pink. Zurückhaltung liegt definitiv ad acta. Große Gliederketten sowie Ohrringe und Ringe, ebenfalls in XL, leuchten in diesen wunderbaren Knallfarben. Die Schmuckstücke spielen mit goldfarbenem Metall und verschiedenen Platings wie Gummi oder Emaille. Auch die gesteppten Taschen des Looks und die Mütze, Schal und Co. sind echte Boten guter Laune.Chain ReactionGliederketten in allen Größen und Variationen! Das sind die Stars dieses Looks. Ob Gold oder Silber? Die Frage lässt sich nur so beantworten: Ganz einfach beide nehmen! Glatt poliert, von zarten Metallfransen an langen Ohrringen über Ketten in XL zu Ringen, die die Herzen von Fashionistas höher schlagen lassen. Taschen in edlem Schwarz mit Metalldetails setzen Statements. Fürs Haarebändigen im Herbst warten stylishe Haaraccessoires auf ihren Einsatz. Bad Hair Day-Alarm? Dann schnell zur Base-Cap aus schwarzem Kunstleder greifen.'90s InspoDie 1990er-Jahre feiern ein Comeback. Was die neuen Schmuckstücke auszeichnet? Freude und gute Laune! Süße Anhänger - die Teddybärchen begleiten Modefans auch im Herbst -, Best-Friends-Ketten sowie Buchstaben geben den Ton an. Jung und verspielt darf es sein. Große Kunststoffringe mit ganz viel Bling. Bunte, emaillierte Farbsteine in XL setzen Dekolletés in den Fokus. Falls die Tage schon etwas kälter werden, sind kuschelige Accessoires in Pastelltönen gerne mit von der Partie.Aktuelle Informationen zu den neuesten TrendsAlle Infos zu den neuen It-Pieces und weitere Informationen finden akkreditierte Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou BrigitteDas börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 900 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.Pressekontakt:Annegret Wittmaack, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 40 60609-289E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comOriginal-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14136/5275801