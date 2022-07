Das ASC-Code-System von "Der Antizykliker" prognostizierte am 1. Juli 2022, dass der Goldpreis in den nächsten Monaten auf 5.000 Dollar je Feinunze vorstoßen wird, während beim Silberpreis mit einer Preisexplosion in den dreistelligen Dollarbereich hinein zu rechnen ist. Im neuen 76-seitigen Aktienreport "Der Silber-Code" ist ein "Silber-Depot" mit neun verschiedenen Silberförderern enthalten, die von dem absehbaren Anstieg des weißen Metalls überproportional profitieren dürften.Auf den Seiten 65 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...