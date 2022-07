Für Tausende deutsche Anleger, die noch ADRs von Gazprom (WKN: 903276) in ihren Depots haben und seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs um ihr Geld bangen, gibt es eine sehr gute Nachricht: Es tut sich wieder etwas! So läuft ab dem heutigen Montag zumindest die Umwandlung in Gazprom-Stammaktien (WKN: 766162) wieder an und wird nicht mehr von dem neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland verhindert. Clearstream International ist eine im Jahr 2000 aus der ...

