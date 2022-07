Die abgelaufene Handelswoche vertiefte sich die vom Kapitalmarkt antizipierte Ungleichzeitigkeit der geldpolitischen Reaktionsfunktionen in den USA und im Euroraum weiter. In der Folge wertete der US-Dollar wie auch der Schweizer Franken weiter gegen den Euro auf. Die Aktienmärkte schlossen überwiegend tiefer, und auch die Korrektur der Rohstoffpreise hielt an. Die Edelmetalle verloren in diesem Umfeld erneut deutlich an Terrain, vor allem Palladium, worunter auch das Themendepot Edelmetalle litt. Jedoch hat sich die Outperformance gegen den Gesamtmarkt der Minenaktien in ...

