Linde baut aufgrund der Ukraine Krise massiv Stellen ab

Die Ukrainekrise macht dem DAX©-Konzern zu schaffen und könnte nun einen Stellenabbau zur Folge haben. Außerdem: In unserem kommenden Webinars am 20.07. wird unser Referent Julius Weiß mit Ihnen einen genauen Blick auf Discount-Zertifikate werfen.



Der börsennotierte DAX©-Konzern Linde teilte am Montagmorgen mit, dass man künftig aufgrund der Unsicherheiten in Russland und der Ukraine Umstrukturierungen vornehmen werde. Betroffen ist der Standort Pullach in München der mit zahlreichen Aufträgen aus Russland versorgt werden sollte. Wegen den anhaltenden Unruhen plane das Unternehmen ein Viertel der Belegschaft zu kündigen. Stimmen aus der Gewerkschaft sehen die Situation als temporär und sind der Überzeugung das sich der Rückschritt in ein paar Jahren erholen werde. Aus Gesamtsicht kommt hinzu, dass Linde positive Zahlen liefert aber dennoch stark von dem Geschäft aus Russland abhängig ist. Des Weiteren drohe durch den Abbau ein großer Know-how-Verlust, wodurch ein Vorteil des Brancheführers verloren geht.





In unserem kommenden Webinar wird unser Referent Julius Weiß mit Ihnen einen genauen Blick auf die Discount-Zertifikate werfen. Des Weiteren wird er Ihre offenen Fragen live beantworten und im Webinar auf verschiedenste Themen eingehen. Wie funktioniert ein Discount-Zertifikat im Detail? Welche Einflussparameter beeinflussen ein Discount-Zertifikat?

