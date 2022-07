Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac kündigt heute die Auflegung des Carmignac Portfolio Human Xperience an, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei handelt es sich um einen Themenfonds, der in Aktien von Unternehmen mit einem hohen Niveau an Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...