Nach den überraschend positiven Daten aus dem US-Einzelhandel sind die Anleger auch zum Wochenstart in Kauflaune. Auch die zuletzt angeschlagene Rio-Tinto-Aktie löst sich von ihrem Mehrmonatstief. Gleichzeitig verhagelt eine neue Studie von Berenberg den heutigen Montag, da die Experten der Aktie nicht mehr so viel zutrauen.Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto vor dem am 27. Juli erwarteten Halbjahresbericht von 4200 auf 4100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...