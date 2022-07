Die Welt wird grüner, das war in den letzten Jahren klar zu erkennen. Doch die grünen Ziele sind noch in weiter Ferne, egal es um den Klimawandel an sich, die Energiewende oder die Ernährung der Weltbevölkerung geht. Der Welt stehen große Herausforderungen ins Haus. Umso wichtiger, dass ambitionierte und vor allem innovative Unternehmen sich diesen Aufgaben angenommen haben. Unternehmen, die ohne Zweifel als echte Gamechanger betrachtet werden können.

Grüne Ernährung dank Save Foods (ISIN: US80512Q3039) und Co.

Die Ernährung der Weltbevölkerung ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit. Momentan leben fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde, im Jahr 2050 werden es laut Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schon rund 9,1 Milliarden sein. Bedeutet, dass es mehr Lebensmittel braucht, richtig? Nicht ganz! Um die komplette Weltbevölkerung ernähren zu können braucht es außerdem grüne und nachhaltige Innovationen. Das ergibt sich aus der momentanen Situation. Aktuell werden nämlich genug Lebensmittel produziert, um die Weltbevölkerung zu ernähren, allerdings hungern nach Schätzungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft trotzdem 800 Millionen Menschen.

Es ist wichtig, die Qualität von Lebensmitteln zu verbessern, ihre Haltbarkeit und Frische zu verlängern, damit sie auf unseren Tellern landen und nicht auf Mülldeponien. Genau dafür setzt sich mit Save Foods ein US-amerikanischer Konzern ein, welches eine Tochter in Israel hat. Bei diesem handelt es sich um ein Agrar- und Lebensmittelunternehmen, welches auf natürliche Lösungen und ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert ist. Seit Anfang 2022 kann die Aktie von Save Foods auch an der deutschen Börse gehandelt werden. Das gilt auch für ebenfalls ambitionierte Unternehmen, die sich für grüne Ernährung einsetzen. Hello Fresh (ISIN: DE000A161408) und Beyond Meat (ISIN: US08862E1091) sind nur zwei Beispiele.

Grüner Wasserstoff dank Plug Power (ISIN: US72919P2020) und Co.

Ein echter Gamechanger für eine grünere Zukunft kann auch der grüne Wasserstoff sein. Dieser spielt eine Hauptrolle in der Energiewende und der Mobilitätswende. Wie wichtig diese beiden Wenden sind, hat nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine gezeigt, der die Abhängigkeit von russischem Öl deutlich machte. Unter grünem Wasserstoff versteht man Wasserstoff, der durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt wird. Der Strom wird aus erneuerbaren Energiequellen bezogen, weswegen grüner Wasserstoff frei von CO2 ist.

Auf dem Gebiet des grünen Wasserstoffs gibt es einige Vorreiter auf der ganzen Welt. Einer der ambitioniertesten ist Plug Power. Das Aktienunternehmen aus den USA befasst sich vor allem mit der Herstellung und Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen. Diese sollen herkömmliche Batterien in Fahrzeugen und Geräten ersetzen, die elektrisch betrieben werden. Ein echter Gamechanger. Spannende grüne Wasserstoffaktien gibt es mittlerweile reichlich. Es sind beispielsweise Ballard Power Systems (ISIN: CA0585861085), Nikola (ISIN: US6541101050) und Powercell Sweden (ISIN: SE0006425815) zu nennen.

Grüner Stahl dank Thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001) und Co.

Grüner Wasserstoff kann auch in der Stahlindustrie einen echten Gamechanger darstellen. Durch diesen können nämlich die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Stahl reduziert werden. Das Ergebnis: grüner Stahl! Bis ein solcher produziert werden kann, müssen zwar noch einige Hürden überwunden werden, doch daran arbeiten Unternehmen wie Thyssenkrupp. Der deutsche Konzern hat sich auf die Verarbeitung von Wertstoffen spezialisiert und gehört in diesem Bereich zu den Global Playern.

Mit der Produktion von grünem Stahl könnte Thyssenkrupp zu einem von vielen Gamechangern werden, welche schon jetzt daran arbeiten, dass die zukünftigen Ziele erreicht werden. An der Börse könnten einige der Gamechanger von heute zu den Stars von morgen werden.

-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder zu Save Foods? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Save Foods". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Quellen:

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/thyssenkrupp-das-wird-der-gamechanger-20241675.html

https://www.boerse-express.com/news/articles/bald-pflicht-statt-kuer-nachhaltigkeit-als-gamechanger-in-der-hotellerie-457046

https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Finanzen-Wasserstoff-Aktien-China-Deutschland-26406749.html

https://www.fuchsbriefe.de/gruener-wasserstoff-wird-der-game-changer

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Save Foods existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Save Foods. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Save Foods abgerufen werden: https://savefoods.co/investor

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Save Foods können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu