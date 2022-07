Am Kryptomarkt haben die jüngsten Erholungsversuche am Montag ein Stück weit Fahrt aufgenommen. Hauptgrund für die Kursgewinne dürfte die zum Wochenstart allgemein gute Stimmung an den Finanzmärkten sein. Der Bitcoin als älteste und nach Marktwert größte Digitalwährung stieg auf der Handelsplattform Bitfinex um knapp vier Prozent bis auf rund 22 500 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit etwa einem Monat. Der Kurs von Ether, nach Marktgröße die Nummer zwei hinter Bitcoin, stieg um fast zehn Prozent bis auf rund 1500 Dollar. Auch das ist ein einmonatiger Höchststand. Viele andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...