Luxemburg (ots/PRNewswire) -Creative Bus Sales wird exklusiver Vertriebspartner für B-ON-Fahrzeuge in den USA, beginnend mit 500 Fahrzeugen im Jahr 2022B-ON, der Komplettanbieter von Flottenelektrifizierungslösungen (einschließlich Lade- und Energiemanagement, Telematik, erprobten Elektrofahrzeugen und mehr), gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Unternehmen Creative Bus Sales (CBS) über den Verkauf, den Vertrieb und den Service von leichten elektrischen Nutzfahrzeugen der Marke B-ON in den Vereinigten Staaten getroffen hat, beginnend mit einem Auftrag über 500 Fahrzeuge, der im vierten Quartal 2022 erfüllt werden soll.Das Geschäft kam zustande, nachdem CBS Anfang des Jahres ein erfolgreiches Pilotprogramm abgeschlossen hatte, bei dem Reichweite, Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, Anpassungsmöglichkeiten und Lademöglichkeiten mit einer Flotte von B-ON-Lieferfahrzeugen für den Einsatz auf der letzten Meile getestet wurden. Mehrere aktuelle CBS-Kunden, hauptsächlich Blue-Chip-Flottenbetreiber, sind derzeit ebenfalls an ähnlichen Tests beteiligt und werden in den kommenden Wochen voraussichtlich Festaufträge erteilen.Im Rahmen der Vereinbarung erhält CBS die Exklusivrechte für den Verkauf der elektrisch betriebener leichter Nutzfahrzeuge von B-ON über das landesweit größte Händlernetz mit über 20 Standorten in den USA, die jährlich mehr als 2.000 Kunden bedienen. CBS verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Elektrofahrzeugen und E-Bussen und hat die ersten Hybrid-Elektrobusse an die Stadt Los Angeles geliefert. B-ON wird auch eine Herstellergarantie für das gesamte Fahrzeug - einschließlich Elektroantrieb, Telematik und Aufladung -, anbieten, die über CBS abgewickelt wird. Der Vertrag wird voraussichtlich bis zu 20.000 Fahrzeuge pro Jahr umfassen, vorbehaltlich einer Mengensteigerung, wenn B-ON seine Produktionskapazität in den USA in den kommenden Monaten skaliert.B-ON (ehemals Odin Automotive) hat im Januar dieses Jahres die Deutsche Post DHL-Tochter und Pionierin für elektrische Nutzfahrzeuge, StreetScooter Engineering, übernommen, einschließlich einer voll funktionsfähigen Fertigungslinie in Düren, mit einer Produktionskapazität von bis zu 30.000 Fahrzeugen pro Jahr. B-ON hat seitdem Tausende seiner elektrischen leichten Nutzfahrzeuge produziert und ausgeliefert. Darüber hinaus hat B-ON eine vollständige Palette von Elektrifizierungsdiensten (wie die Ladeinfrastruktur des Partners Hitachi Ventures) auf den Markt gebracht, um Flottenbesitzern im Zustellgeschäft bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu helfen.Das Unternehmen erwägt derzeit drei (3) endgültige US-Standorte für eine zweite Produktionslinie für den nordamerikanischen Markt. Im Rahmen der Transaktion im Januar wurden auch ein zusätzlicher Werkzeugsatz und eine Förderbandanlage erworben, die einen schnellen Produktionsausbau in den USA ermöglichen und eine große Anzahl gut bezahlter grüner Arbeitsplätze nach USA zu bringen, der voraussichtlich im 4. Quartal dieses Jahres bekanntgegeben wird."In den vergangenen 40 Jahren in diesem Geschäft haben wir gelernt, die besten Produkte auf den von uns belieferten Märkten zu identifizieren", so Tony Matijevich, Präsident von Creative Bus Sales. "Wenn es um elektrische Nutzfahrzeuge geht, füllt B-ON allein aus wirtschaftlicher Sicht eine wichtige Lücke auf dem US-Markt, und die mehrjährige Betriebserfahrung hebt das Unternehmen noch weiter von anderen EV-Herstellern ab. Ihre Produkte passen hervorragend zu uns und unserem US-Kundenstamm und wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit dem Team einzugehen.""Creative Bus ist für uns der perfekte Partner, um unsere Aktivitäten in den USA zu skalieren", sagte Stefan Krause, CEO und Vorsitzender von B-ON. "Die bestehende Infrastruktur ermöglicht uns den Zugang zu einem umfangreichen und vertrauenswürdigen Vertriebs- und Servicenetz. Damit sind wir bestens gerüstet, um beim Aufbau unserer Präsenz in den USA erfolgreich zu sein. "Es ist ein großer Tag für B-ON!"Informationen zu B-ONB-ON ist ein Full-Service-Lösungsanbieter, der die Elektrifizierung von Flotten erfolgreich umsetzt und über einen einfachen Prozess Zugang zu einem ganzen Ökosystem von Dienstleistungen rund um die Flottenelektrifizierung bietet. Mit erfahrenen Mitarbeitern, die in Europa, Asien und Nordamerika zusammenarbeiten, konzentriert sich B-ON darauf, den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile emissionsfrei zu gestalten. Die vollelektrischen Nutzfahrzeuge von B-ON werden derzeit täglich auf unserer Produktionslinie in Düren mit einer Kapazität von bis zu 30.000 Fahrzeugen pro Jahr produziert. Durch die Zusammenführung von Finanzierung und Versicherung, Service und Wartung, Lade- und Energiemanagement, Telematik, Fahrerlösungen und bewährten Elektrofahrzeugen über eine einzige Anlaufstelle macht B-ON den Elektrifizierungsprozess für alle Flotten zugänglich, ob groß oder klein. Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn oder auf unserer Website unter www.b-on.com.Informationen zu Creative Bus SalesCreative Bus Sales vertritt über 20 Top-Hersteller an Standorten in den USA. Unsere OEM-Beziehungen bestehen zu den größten Anbietern von Mobilitätsprodukten und unser Kundenstamm wird von den größten Betreibern von Nutzfahrzeugen repräsentiert. Creative wurde das größte kommerzielle Bus- und Van-Autohaus des Landes, indem wir unseren Kunden seit 1980 zuhörten. 