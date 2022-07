Der deutsche Aktienindex DAX hat im 1. Halbjahr 2020 rund 20 % an Wert eingebüßt. Dieser Abwärtsimpuls schloss sich an einen monatelangen Kampf um die beiden langfristigen Aufwärtstrend-Linien an. Damit hat der DAX im 1. Halbjahr 2022 auch zwei langfristige Verkaufssignale gegeben, die jedoch eine auch stärkere Erholung nicht ausschließen. Kurzfristig hat der DAX nun auf Tages- und Stundenbasis einen Doppelboden gebildet, der die Ausgangsbasis dieser Gegenreaktion sein kann. Ein Unterschreiten des Tiefs vom März 2022 hingegen würde einen Rutsch ...

